15 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется семинар для предпринимателей "Страшные секреты целевой аудитории".

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Роль HR в условиях трансформации бизнеса" для собственников и топов компании.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как сделать хороший питч: лайфхаки идеального питча".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется HR-сессия по подбору персонала "ТК ТюменьАгро".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется просмотр тюменского фильма "Панчер".

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

1580 — английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды.

1667 — французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. 15-летнему юноше он перелил около 12 унций крови ягненка.

1752 — Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1867 — в Индианаполисе американский врач Джон Боббс впервые провел успешную операцию по удалению желчного камня.

1869 — Джон Хайат в Олбани запатентовал целлулоид.

1896 — подводное землетрясение близ Санрику в Японии. Гигантская волна-цунами смыла в море 27 тыс. человек и более 10 тыс. строений.

1924 — компания "Форд" произвела свой 10-миллионный автомобиль.

1954 — учреждение УЕФА.

1978 — запущен советский пилотируемый космический корабль "Союз-29".

1984 — в СССР официально утвержден новый всенародный праздник — День знаний.

1999 — в Бельгии запрещена продажа "Кока-Колы" из-за повышенного уровня химикатов в ней.

2007 — с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Днепр запущен немецкий спутник TerraSAR-X.

2008 — в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II.

2009 — открытие в Екатеринбурге саммита ШОС.