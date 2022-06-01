16 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "За честные выборы!". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

Интересное в этот день:

1822 — открылось здание цирка на Крестовском острове, первое в Санкт-Петербурге здание, построенное специально для цирка.

1842 — в Санкт-Петербурге указом императора Николая I создано Депо образцовых мер и весов. Так родилась российская метрология. Сейчас она входит в систему Росстандарта.

1874 — открыта Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете.

1903 — в США зарегистрирована торговая марка "Пепси-кола".

1907 — в Российской империи распущена II Государственная дума.

1911 — Основана корпорация IBM.

1927 — в Москве прошла первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Вечерняя Москва".

1963 — стартовал космический корабль "Восток-6" с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.

1992 — в России принят закон "О реабилитации казачества".

1994 — Швеция приняла решение о строительстве моста и туннеля в Данию.

1996 — выборы президента России.