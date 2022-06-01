19 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха Боровое начнется чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу.

В Тюмени в 10 часов в Яблоневой роще рядом с Тюменским технопарком (ул. Республики, 142) начнется праздник под открытым небом, посвященный Всемирному дню йоги.

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, корп.1) стартуют областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, приуроченное к 55-летию Тюменского атлетического клуба "АНТЕЙ".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Джинсовая дискотека" для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 16 часов в офисе партии "Новые люди" (ул. Дзержинского, 15) начнется финал образовательной программы для молодых предпринимателей "Я в деле".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по сальсе.

Интересное в этот день:

240 до н. э. — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1739 — капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии.

1762 — Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.

1787 — находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потtмкину титул князя Таврического.

1919 — в Советской России учреждtн Государственный гидрологический институт.

1920 — Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1937 — стартовал рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.

1987 — в районе Бердянска потерпел катастрофу самолет Як-40.

1999 — вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.