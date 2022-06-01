20 июня - события дня
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется познавательный час "Читаем детям о войне".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседаниепостоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.
ВТюмени в 17 часов на Площади 400-летия города (ул. Республики, 129) начнет работать традиционная ретро-программа для горожан "Городская танцплощадка".
В Тюмени в 18 часов 20 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется хореографический спектакль "Не осуждайте Еву".
В Тюмени в 19 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется презентация программ "Центра профориентации и развития навыков soft skills".
В Тюмени в детско-юношеском центре "Авангард" (ул. Веселая, 2) продолжится первенство УФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок, юношей/девушек.
Интересное в этот день:
840 — викинги впервые доплыли по Сене до Руана.
1673 — французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.
1793 — американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.
1803 — в Санкт-Петербурге, в саду Кадетского корпуса, состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.
1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.
1893 — открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.
1895 — открыт Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.
1913 — впервые в истории России назначен ответственный за спорт и физическое развитие — генерал Воейков.
1943 — в Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.
1963 — создана "горячая линия" между СССР и США.
1968 — образован третий Центральный Военный Клинический Госпиталь имени А. А. Вишневского.
1977 — торжественное открытие трансаляскинского нефтепровода длиной 1300 км.
1996 — основана кинологическая служба МЧС России.