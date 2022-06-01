20 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется познавательный час "Читаем детям о войне".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседаниепостоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

ВТюмени в 17 часов на Площади 400-летия города (ул. Республики, 129) начнет работать традиционная ретро-программа для горожан "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 18 часов 20 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется хореографический спектакль "Не осуждайте Еву".

В Тюмени в 19 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется презентация программ "Центра профориентации и развития навыков soft skills".

В Тюмени в детско-юношеском центре "Авангард" (ул. Веселая, 2) продолжится первенство УФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок, юношей/девушек.

Интересное в этот день:

840 — викинги впервые доплыли по Сене до Руана.

1673 — французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

1793 — американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

1803 — в Санкт-Петербурге, в саду Кадетского корпуса, состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.

1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.

1893 — открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.

1895 — открыт Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.

1913 — впервые в истории России назначен ответственный за спорт и физическое развитие — генерал Воейков.

1943 — в Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.

1963 — создана "горячая линия" между СССР и США.

1968 — образован третий Центральный Военный Клинический Госпиталь имени А. А. Вишневского.

1977 — торжественное открытие трансаляскинского нефтепровода длиной 1300 км.

1996 — основана кинологическая служба МЧС России.