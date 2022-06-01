В тюменском музее "Наша история" собрано более пяти тысяч предметов советского быта

| Фото: https://vk.com/museumcccp | Фото: https://vk.com/museumcccp

Более пяти тыс. предметов советского быта собрано в частном музее "Наша история" в Тюмени. Для посетителей здесь организуют тематические вставки и проводят экскурсии, сообщила историк, коллекционер и основатель музея Оксана Климерова.

"Мое детство было советским. Дедушка окончил две партийные школы, был коммунистом. Я воспитывалась в семье, уважающей советские принципы и взгляды. В момент переезда мне пришлось оставить вещи, напоминавшие о счастливой поре детства. Это и послужило мотивом к созданию масштабной коллекции, которая на сегодняшний день насчитывает более 5000 предметов", - рассказала Оксана Климерова.

Музей был открыт в декабре 2021 г. В нем уже провели несколько крупных тематических выставок – к Новому Году, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню рождения Всесоюзной пионерской организации, Дню космонавтики. Летом планируются мероприятия, связанные со свадебной историей советского быта. А в сентябре откроется экспозиция, посвященная советскому детству.

Нельзя не упомянуть о постоянных экспонатах, представленных в музее. Взгляд многих посетителей привлекает книжное издание "Тарас Бульба" 1950 г. По словам основателя музея - это первый экспонат. Ещё один предмет – красная скатерть, выполнена в уникальной технике ручного ткачества, которое является связующим мостиком между дореволюционным и советским периодом, сообщает "Тюменская область сегодня".