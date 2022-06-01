Тюменских школьников приглашают на медиафестиваль "Конвергенция"

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Поучаствовать во всероссийском детско-юношеском медиафестивале "Конвергенция" предлагают тюменским школьникам.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, прием заявок уже стартовал и продлится до 25 июня. Присоединиться к мероприятию могут ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Участвовать можно как коллективно, так и индивидуально.

"Фестиваль проводится с целью развития медиатворчества, молодежных инициатив и способностей подрастающего поколения. Он направлен на пропаганду созидательных ценностей в молодежной среде с помощью информационных технологий", - отмечают организаторы.

Ребятам предлагают снять видео в одной из нескольких номинаций: "Лучший видеосюжет", "Лучшее анимационное видео", "Лучший социальный ролик", "Лучший репортаж", "Лучший клип". Работы должны соответствовать одной из девяти тем фестиваля. В их числе - культура и традиции народов России, волонтерство и добровольчество, экология, лидеры XXI века, патриотизм, наука и технологии, школьная жизнь.

Тех, кто будет участвовать в конкурсе индивидуально, поделят на возрастные категории 5-8, 9-13 и 14-17 лет. Среди коллективов победителей определят в категориях 5-8 и 9-13 лет.

Заявки на участие принимаются на сайте фестиваля. Подробная информация об условиях участия и требованиях к работам размещена также в группе мероприятия во ВКонтакте.

Любовь Голышева