21 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.
В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется час памяти "Через день после детства".
В Тюмени в 17 часов начнется прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором.
В Тюмени в 23 часа 30 минут на площади Памяти у музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) начнется всероссийская акция "Огненные картины войны".
В Ярковском районе в 12 часов начнется церемония пуска газа в п. Молодежном.
Интересное в этот день:
1633 — Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции.
1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.
1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
1901 — торжественно заложен Суворовский музей.
1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".
1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.
1915 — в дачном поселке Кунцеве Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат".
1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".
1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.
1974 — образован Волгоградский государственный университет.
1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".
2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.
2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.