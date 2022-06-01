21 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется час памяти "Через день после детства".

В Тюмени в 17 часов начнется прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В Тюмени в 23 часа 30 минут на площади Памяти у музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) начнется всероссийская акция "Огненные картины войны".

В Ярковском районе в 12 часов начнется церемония пуска газа в п. Молодежном.

Интересное в этот день:

1633 — Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции.

1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

1901 — торжественно заложен Суворовский музей.

1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".

1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.

1915 — в дачном поселке Кунцеве Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат".

1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".

1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.

1974 — образован Волгоградский государственный университет.

1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".

2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.

2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.