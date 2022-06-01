Модульные здания почтовых отделений поставят в селах Тобольского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почтовые отделения модернизируют в селах Тобольского района. Там установят модульные здания, сообщает пресс-служба районной администрации.

В пилотный проект включены почты в д. Нижние Аремзяны, д. Полуянова, с. Абалак, с. Ушарово, с. Байкалово и п. Сетово. Администрация Тобольского района подбирает для них земельные участки. Их приведут в порядок в рамках народной программы, принятой партией "Единая Россия".

Добавим, по поручению президента РФ Владимира Путина более 25 тыс. почтовых отделений связи "Почта России" должны привести в нормативное состояние до 2025 года.