На объектах культурного наследия Тобольска разместят QR-коды

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

QR-коды разместят на объектах культурного наследия, расположенных на главном туристическом маршруте Тобольска, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Таблички, с которых отдыхающие могут счесть информацию, появятся на доме из усадьбы купца Корнилова (ул.Кирова, 17), доме из усадьбы исследователя Сибири А.А. Дунина-Горкавича (ул.Октябрьская, 5), мечети (ул. Пушкина, 27).

Также QR-код разместят на здании гимназии, где работал директором Иван Менделеев, у которого в 1839-1856 гг. в разное время бывали декабристы Николай Басаргин, Михаил Фонвизин, Николай Чижов и обсуждали вопросы улучшения народного образования. Этот объект можно встретить по адресу: ул. Розы Люксембург, 14, стр. 3.

При наведении камеры смартфона на QR-код жители и гости Тобольска попадут на главный туристический сайт "Тобольск — пора знакомиться".