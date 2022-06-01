22 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов у памятного знака жителям п. Мыс, погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Литейщиков – Гагарина), начнется митинг "Место памяти".

В Тюмени в 10 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) стартует библиотечный квиз "Тюмень – фронту".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в сквере Тридцатилетия Победы (ул. Судостроителей, 40) начнется торжественный митинг "Священный долг".

В Тюмени в 11 часов в сквере Тружеников тыла (ул. 30 лет Победы – ул. Олимпийская) начнется митинг-реквием "Земля помнит всех!".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется митинг "День памяти".

В Тюмени в 12 часов на уличной площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется митинг-реквием "Тревожный рассвет 41-го года…".

В Тюмени в 12 часов на Площади 400-летия города начнется флешмоб "История одной песни", приуроченный ко Дню памяти и скорби.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция фракции КПРФ по итогам работы с начала VII Созыва.

В Тюмени в 14 часов у дома № 51 на ул. Республики откроют информационный стенд, посвященный истории тюменского военкомата.

В Тюмени в 14 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнется программа "Игры нашего двора".

В Тюмени в 15 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне".

Интересное в этот день:

1377 — Ричард II становится королём Англии вслед за Эдуардом III.

1668 — царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.

1853 — в Лондоне начала работу "Вольная русская типография", основанная А. И. Герценом.

1862 — царским указом в России закрываются воскресные школы.

1889 — Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1910 — открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль "Германия".

1921 — в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.

1978 — был обнаружен спутник Плутона, Харон.

1983 — в НХЛ введен овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

1993 — в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Тёркину.