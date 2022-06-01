Память павших во время Великой Отечественной войны почтили у мемориалов Вечный огонь в Тюмени

Память павших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания у мемориалов Вечный огонь в Тюмени 22 июня.

Вместе с жителями возложили цветы в дань памяти погибших воинов и глава региона Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и мэр города Руслан Кухарук.

Губернатор напомнил, что Великая Отечественная война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и близких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и превосходящие изначально силы врага не сломили народ, а сплотили его.

"Тысячи добровольцев, в числе которых были и тюменцы, отправились на фронт или приступили к несению трудовых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, самоотверженность, несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в Победу навсегда вошли в историю беспримерным подвигом. И сегодня мы – благодарные потомки – сохраняем правду о Великой Отечественной войне, ее истинных героях, вставших на защиту Отечества, бережем эту историческую память. Это и наш долг, и основополагающая ценность, от которой напрямую зависит, каким будет настоящее и будущее России", – подчеркнул Александр Моор.