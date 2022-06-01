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Память павших во время Великой Отечественной войны почтили у мемориалов Вечный огонь в Тюмени

Общество, 14:41 22 июня 2022

Память павших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания у мемориалов Вечный огонь в Тюмени 22 июня.

Вместе с жителями возложили цветы в дань памяти погибших воинов и глава региона Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и мэр города Руслан Кухарук.

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Губернатор напомнил, что Великая Отечественная война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и близких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и превосходящие изначально силы врага не сломили народ, а сплотили его.

"Тысячи добровольцев, в числе которых были и тюменцы, отправились на фронт или приступили к несению трудовых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, самоотверженность, несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в Победу навсегда вошли в историю беспримерным подвигом. И сегодня мы – благодарные потомки – сохраняем правду о Великой Отечественной войне, ее истинных героях, вставших на защиту Отечества, бережем эту историческую память. Это и наш долг, и основополагающая ценность, от которой напрямую зависит, каким будет настоящее и будущее России", – подчеркнул Александр Моор.

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# Вечный огонь , День памяти и скорби

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