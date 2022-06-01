23 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется очередное заседание облдумы.

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется художественный дебют-встреча "Соцветие творчества".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется семинар "Слышать и быть услышанным".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется встреча "Мультимедийная презентация как инструмент цифровой педагогики".

В Тюмени в 16 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется встреча с победителями и участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия города начнется городской конкурс летнего чтения "Лето книжного цвета".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по декору старой вещи.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Я могу спасти жизнь".

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) продолжит работу фотовыставка "Мне это надо".

В Тобольске в 11 часов в аэропорту Ремезов приземлится самолет с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN & SUN.

Интересное в этот день:

1710 — после двухмесячной осады русская армия вошла в Выборг.

1803 — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1845 — в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги.

1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет.

1925 — в СССР учреждены Ленинские премии.

1944 — Советские войска начали операцию под кодовым названием "Багратион", в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.

1957 — в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

1991 — вышла первая игра серии Sonic the Hedgehog.

1994 — на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.