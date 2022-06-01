24 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется спартакиада управления Роспотребнадзора по Тюменской области, приуроченная к 100-летию государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мероприятие "Топ маркетплейсы и их особенности. Как зайти и обратить на себя внимание".

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Государственно-финансовая поддержка предприятий Ассоциации мебельщиков Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется информационная программа "Правильный выбор".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал, 1 этаж) начнется церемония награждения победителей и участников XXV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера".

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в рамках музыкальной гостиной начнется концертная программа в исполнении молодых музыкантов ЦКиТ "Тюмень".

В Тюмени в 18 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22, корпус 2) начнется праздничная программа "Россию строить молодым!".

В Тюмени в 19 часов в кинотеатре "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) начнется Fasion-шоу ко Дню молодежи.

В Тюмени в 20 часов на спортивной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр 1) начнется "Танцевальный джем".

В с. Ярково в 13 часов в ДЮСШ Ярковского муниципального района (пер. Дорожный, 11) начнется торжественное открытие чемпионата по лапте среди мужских команд.

В Ялуторовском районе в 10 часов на территории предприятия "Чайка" в селе Киёва начнется открытие областного конкурса "Лучший тракторист-машинист 2022".

Интересное в этот день:

1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1571 — на Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.

1812 — армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.

1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1899 — на Кольском полуострове основан город-порт Полярный. В годы Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота.

1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1930 — первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).

1935 — в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.

1945 — Парад Победы на Красной площади.

1951 — началось коммерческое цветное телевещание.

1973 — Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.

1990 — последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино", состоявшийся на стадионе Лужники.