26 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в акватории озера Андреевское стартует чемпионат города по рыболовному спорту в дисциплине "ловля спиннингом с лодок" (парные соревнования).

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературный мультсалон "Друзья Каштанки". Телевикторина "Сказки Владимира Сутеева".

В Тюмени в 16 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль "Лови волну".

В Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, 216) продолжится чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству.

Интересное в этот день:

1698 — Пётр I с Великим посольством прибыл в Вену.

1831 — началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни более 4,7 тысячи человек.

1884 — вышел высочайший указ императора Российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ.

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1935 — старт стратостата "СССР-1-бис", который достиг высоты 16 км.

1936 — первый полет совершил прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61 — первого в мире абсолютно удачного вертолета.

1940 — В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.

1954 — в Калужской области, в поселке Обнинское произведен энергетический пуск первой в СССР атомной электростанции.

1974 — Минску присвоено почетное звание "Город-Герой".

1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1988 — на авиашоу у французского города Мюлуз произошла первая катастрофа самолёта Airbus A320, погибли 3 человека.

1997 — основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.