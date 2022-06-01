Первый летний фестиваль ГИБДД порадовал тюменцев парашютным спортом и мастер-классами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД прошло на стадионе "Геолог" в Тюмени 25 июня. Программа была обширной: выступления спортсменов и парашютистов, мастер-классы, матчи.

"Когда-то ГИБДД подарили нам большое зимнее мероприятие "Спецоперация "Лед", которое собирает десятки тысяч зрителей. Теперь у нас есть летнее событие. Надеюсь, что в будущем в нем будет больше участников и зрителей", – сказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Фестиваль – серьезный вклад в продвижение правильного поведения на улицах областной столицы, считает глава города Руслан Кухарук. "Тюмень с ГИБДД – это тот лозунг, который давно живет в нашем городе, области. Многие проекты, которые мы реализуем вместе, направлены на то, чтобы рассказать, как правильно вести себя на дорогах нашим детям. Это инициативы, которые вовлекают юных тюменцев в рамках "Отрядов мэра", для того, чтобы они уже сегодня стали помощниками инспекторов дорожного движения. Это большая пропагандистская работа в разных учреждениях", – сказал Руслан Кухарук.

По словам начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера, фестиваль приурочили ко Дню образования ГИБДД, который отметят 3 июня. В 2022 году службе исполняется 86 лет. Он заверил, что эта летняя акция ГИБДД станет традиционной.

С 15 часов перед стадионом работали площадки, выставки и проводились мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП, силовые тренировки от местных атлетов.

На площадке, где стоял мобильный комплекс "Лаборатория безопасности", юным тюменцам объясняли правила безопасного пребывания на улице. "Дети смогли покататься на беговелах, продемонстрировать умение ездить на велосипеде. Специалисты центра "Алый парус" рассказали, как нужно экипировать одежду, чтобы быть заметными для автомобилистов в темноте. Взрослые прошли мастер-классы по правильной перевозке ребенка в машине. На манекене им показали, как правильно пристегивать ребенка и перевозить его в специальных детских удерживающих устройствах. Дети страдают в авариях, получают травмы, потому что они находятся без специальных удерживающих устройств", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тюмени Алла Жолудева.

На самом стадионе состоялись матчи футбольного турнира среди команд подразделений ГИБДД Тюменской области, а также с участием руководителей силовых ведомств, организаций, депутатов, представителей власти и общественных организаций.

Праздничную атмосферу для зрителей создавали творческие коллективы, барабанщики, юные гимнасты, представители центра "Аванпост" с выступлениями по рукопашному бою.

Особый интерес у горожан вызвали прыжки 12 парашютистов с подготовкой не ниже первого разряда. Спортсмены с флагами России, Тюменской области и с буквой Z выпрыгнули с вертолета и успешно приземлились на поле стадиона под аплодисменты зрителей.

Среди гостей праздника проводили розыгрыши портативных колонок, фитнес-браслетов, средств для мытья машин и многое другое. Также их угощали квасом и мороженым.

Инна Пахомова