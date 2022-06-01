28 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минeт в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, корпус 1) начнется первый модуль школы управления проектами в медицине и биотехнологиях "Генерация идей и проектных инициатив в области здоровьесбережения. Региональный аспект".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется викторина "Здравствуй, лето!".

В Тюмени в 14 часов в Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется знакомство с секцией "Спортивный туризм" и тематический мастер-класс.

В Тюмени в 17 часов в Галерее сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47) начнется официальное открытие выставки "Тюменская домовая роспись".

В Тюмени в 19 часов на сцене у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ мюзикла "Белоснежка и семь гномов" (1937 года).

В Тюмени в 19 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется встреча-знакомство, посвященная проекту по философии "Лес.Космос".

Интересное в этот день:

1644 — актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1648 — начало экспедиции русских мореходов под руководством Семёна Дежнёва, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

1712 — в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота.

1779 — Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.

1786 — в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

1865 — указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения.

1904 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно "Нордж" разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.

1912 — в России восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 году.

1982 — первая катастрофа самолета Як-42. 132 человека погибли.

1989 — в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.