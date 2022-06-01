На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель без прав вез осетров, нельму и стерлядь

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Бесправника с осетрами задержали инспекторы взвода ДПС на 253-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе 26 июня, сообщает областная ГИБДД.

Выяснилось, что удостоверение водитель не восстановил после окончания срока лишения. Инспекторам он пояснил, что едет с рыбалки.

В лодке в прицепе автоинспекторы обнаружили четырех сибирских осетров, запрещенных к перевозке в Тюменской области, а также нельму и стерлядь.

На водителя составлен протокол за управление транспортом без водительского удостоверения. Он доставлен в отдел полиции за перевозку запрещенных водных биоресурсов.