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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель без прав вез осетров, нельму и стерлядь

Происшествия, 17:36 27 июня 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Бесправника с осетрами задержали инспекторы взвода ДПС на 253-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе 26 июня, сообщает областная ГИБДД.

Выяснилось, что удостоверение водитель не восстановил после окончания срока лишения. Инспекторам он пояснил, что едет с рыбалки.

В лодке в прицепе автоинспекторы обнаружили четырех сибирских осетров, запрещенных к перевозке в Тюменской области, а также нельму и стерлядь.

На водителя составлен протокол за управление транспортом без водительского удостоверения. Он доставлен в отдел полиции за перевозку запрещенных водных биоресурсов.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области

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