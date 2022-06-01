29 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется работа досуговой площадки для школьников.

В Тюмени в 10 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется премьера детского спектакля "Все мальчишки дураки".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется квиз "Профориентация".

В Тюмени в 11 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется познавательная программа "Светофор и Ко".

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется праздник народных игр "Забавы русской старины".

В Тюмени в 11 часов в сквере Победы (ул. Широтная, 13б) начнется художественный мастер-класс "Пленэр".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на спортивной площадке гимназии № 83, корпус 2 (ул. Союзная, 135) начнется торжественное открытие турнира по гандболу памяти В.Д. Кондрашенкова. Начало соревнований в 9 часов.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5) начнется встреча оргкомитета первого международного конкурса дизайна плакатов "Нет терроризму".

В Тюмени в 17 часов в сквере Корабельный (ул. Судоремонтная, 27) начнется интерактивная программа "В гостях у сказки".

В Тюмени в 19 часов в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к.1) начнется презентация сборника документов "Тетради Верхнеуральского политического изолятора 1932-1933".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мероприятие "Спортивный менеджмент: кейсы и комьюнити".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнутся показы проекта по философии "Лес.Космос".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Набережник".

В Тюмени на базе центра "Аванпост" (ул. Широтная, 216) пройдет региональный слет-форум "ЮНАРМИЯ" — важен каждый!".

Интересное в этот день:

1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи под названием Лтава.

1613 — во время премьеры "Генриха VIII" Уильяма Шекспира сгорел театр "Глобус".

1870 — обнародование в Российской империи нового Городового положения.

1880 — Франция присоединила Таити.

1911 — спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Севастополь".

1913 — начало Второй балканской войны.

1914 — начало первых полетов на самолете в Арктике.

1916 — первый полет самолета компании "Боинг".

1917 — в России на 30% увеличен налог на прибыли капиталистов.

1925 — американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

1932 — в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.

1941 — переход немецких и финских войск в наступление на Мурманск. Началась оборона Заполярья, которая продолжалась до октября 1944 года.

1956 — Коломенский завод выпустил свой последний паровоз П36-0251.

1964 — создан пульт дистанционного управления телевизором.

1973 — запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом.

1975 — в Институте ядерной энергии им. Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка "Токамак-10".

1995 — в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.

2007 — в США поступил в продажу первый iPhone.