30 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа (ул. Ленина, 74) начнется конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Лучший помощник судьи Западно-Сибирского судебного округа-2022". В 9 часов начнется заседание научно-консультативного совета "Актуальные вопросы, возникающие при рассмотрении дел о ресурсоснабжении и оказании коммунальных услуг".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется видеопрайм "Точка жизни".

В Тюмени в 16 часов в нетворкинге Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) начнется встреча "Как найти своего инвестора?".

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется мероприятие в рамках городского конкурса летнего чтения "Лето книжного цвета".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется презентация книги "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов".

В Тюмени в 19 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ фильма "Гражданин Кейн".

В Тюмени в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) продолжится региональный слет-форум "ЮНАРМИЯ - важен каждый!".

Интересное в этот день:

1810 — Наполеон включил оккупированные Нидерланды в состав Французской империи.

1824 — начало плавания к берегам Новой Земли военного брига "Новая Земля" под началом Федора Литке.

1893 — в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз "Эксельсиор" весом 995 карат.

1894 — в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост.

1905 — Альберт Эйнштейн в статье "Об электродинамике движущихся тел" изложил основы Специальной теории относительности

1908 — над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом.

1913 — начало Второй балканской войны.

1920 — организована Всесоюзная книжная палата (Российская книжная палата).

1925 — основан заповедник "Столбы" на правом берегу Енисея, вблизи Красноярска.

1930 — осуществлен первый прием фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.

1934 — дала ток Нивская ГЭС-2, первая в стране гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом.

1945 — в СССР восстановлены отпуска.

1948 — ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявили о создании транзистора.

1964 — получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1971 — катастрофа пилотируемого космического аппарата "Союз-11". Весь экипаж погиб.

1994 — в России завершена чековая приватизация.

1997 — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — "Гарри Поттер и философский камень".