1 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется презентация третьего регионального мониторинга финансового здоровья населения.

В Тюмени в 13 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется тематическая программа "Спасибо за мир!".

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется региональный этап защиты проектов международной премии #МыВместе.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется торжественное открытие спартакиады пенсионеров Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется открытие выставки детского рисунка воспитанников ДТиС "Пионер".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие персональной выставки Елизаветы Беркутовой "Есть/нет/baby".

В с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) стартует чемпионат Тюменской области по городошному спорту.

Интересное в этот день:

1661 — заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656—1658.

1783 — в Санкт-Петербурге открыт Большой Каменный театр.

1807 — разгром турецкого флота русской эскадрой Дмитрия Сенявина у берегов Афона.

1875 — начал деятельность Всемирный почтовый союз.

1882 — в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции.

1896 — на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

1904 — в Сент-Луисе (США) начались Третьи Олимпийские игры.

1917 — в России впервые осуществлен переход на летнее время.

1957 — начался Международный геофизический год.

1983 — запущен советский спутник "Прогноз-9": начало эксперимента РЕЛИКТ-1 по изучению реликтового излучения.

1998 — в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.

2009 — в России введен федеральный запрет на азартные игры.

2018 — сборная России по футболу впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Испании.

2020 — основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.