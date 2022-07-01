2 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на спортивной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся "Нескучные выходные".

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется игровая программа "Ура! Библиоканикулы!".

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) откроется общегородской Книжный обменник.

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мероприятие в рамках бесплатной недели участия в проекте "Создай бизнес-пару за 30 дней".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Гилевской роще начнутся Купальские гуляния в рамках проекта "ЭтноЛето".

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт,15 корп. 1) начнется открытие выставки Натальи Григорьевой "Генетический код".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется игра "Денежный поток".

В Тюмени в 19 часов в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) откроется киноклуб.

В Тюмени в 19 часов на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по сальсе.

В Тюмени продолжится спартакиада пенсионеров Тюменской области.

В Тобольскев 18 часов на Красной площади начнется премьера оперы М.И.Глинки "Жизнь за царя" в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В д. Тураева Тюменского района в 11 часов начнется ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ "Сабантуй".

В с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) продолжится чемпионат Тюменской области по городошному спорту.

В с. Абатское на озере Хомутина пройдут соревнования по русской рыбалке.

Интересное в этот день:

1499 — корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

1803 — французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен со своей женой совершили первый в России полет на тепловом аэростате.

1860 — основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.

1900 — вторые Олимпийские Игры открылись в Париже.

1924 — создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1947 — знаменитая авария НЛО в Розуэлле.

1947 — на экраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова "Весна" с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях.

1948 — первый полет летающей лодки Бе-6.

1990 — начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

2002 — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.