3 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в районе п. Мыс (ул. Пражская, 51/2) начнется седьмой этап Кубка парков по спортивному ориентированию.

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Садовая, 36 начнется открытие выставки "Свет и цвет".

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Как подавление эмоций влияет на все сферы жизни?".

Интересное в этот день:

1608 — французским исследователем Самюэль де Шамплейном основан канадский город Квебек.

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1944 — в ходе операции "Багратион" войсками РККА от фашистских захватчиков освобожден город Минск.

1953 — австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат.

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

1974 — подписан договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.

1980 — введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэнергетики на Дальнем Востоке.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.