5 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на открытой площадке ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется интерактивная программа "Знай и соблюдай".

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется тренинг "Формирование финансовых условий экспортной сделки".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется открытие Всероссийского форума "Welcome-центров" и туристических клубов для студентов "Свои на Туре".

В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественный выпуск врачей, провизоров и академических медицинских сестер - выпускников Тюменского медицинского университета.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется бизнес-игра "Мышление предпринимателя" для ребят от 12 до 17 лет.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Диджей сет".

Интересное в этот день:

1687 — Исаак Ньютон опубликовал Математические начала натуральной философии.

1701 — захваченный в плен кормщик Иван Рябов, заведя на мель шведскую эскадру, сорвал попытку захвата города Архангельска.

1770 — началось Чесменское сражение между российским и турецким флотом.

1829 — к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашел первый в России алмаз.

1841 — англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1881 — в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.

1918 — на съезде в Екатеринодаре провозглашено создание независимой Северо-Кавказской республики.

1924 — в Париже состоялась торжественная церемония открытия Восьмых Олимпийских игр.

1937 — при НКВД СССР создан НИИ противопожарной обороны.

1943 — Великая Отечественная война: начало Курской битвы.

1944 — в РСФСР образованы Брянская, Калужская и Новгородская области.

1961 — ударил мощный фонтан нефти на скважине № 6 в Жетыбае.

1978 — КГБ СССР выведен из подчинения Совету Министров СССР.

1986 — в Москве открылись первые Игры доброй воли.

1994 — в Китае запрещено использование детского труда.