Благотворительная акция "Собери ребенка в школу" началась в Тюмени

| Фото: группа МОО "Тепло души детям" во ВКонтакте | Фото: группа МОО "Тепло души детям" во ВКонтакте

Акцию "Собери ребенка в школу" в Тюмени проводит межрегиональная организация "Тепло души — детям". Цель — собрать необходимые для учебного процесса вещи для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Передать вещи можно по адресу ул. 50 лет Октября, 63а. Принимаются рюкзаки, шариковые синие ручки, медовая акварель, кисточки, гуашь, альбомы для рисования, пластилин, цветные и простые карандаши, дневники, тетрадки, линейки, ластики, точилки.

Уточнить график работы склада, куда можно принести вещи, можно по телефону: +79634912522.