6 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется мастер-класс для детей по художественному конструированию из бумаги.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется литературно-творческий час "Соберем из ромашек букет".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98/3) начнется игротека "Путешествие по сказкам Чуковского".

В Тюмени в 15 часов в социально-реабилитационном центре "Семья" начнется презентация социальных проектов "Тюменская дармарка" и "Дари час".

В Тюмени в 15 часов в Янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется вручение медалей "За любовь и верность" семьям Тюмени и Тюменского района.

В Тюмени в 15 часов на площади ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнутся аквастарты "Тюменский weekend".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по антистресс-рисованию.

В Тюмени в 16 часов 30 минут на дворовой площадке (ул. Камчатская, 50) начнется народно-фольклорная программа "На Ивана на Купала красна девица гуляла".

В Тюмени в 17 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа "Соцветие".

В Тюмени в 19 часов 30 минут на веранде мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Набережник".

Интересное в этот день:

1661 — на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.

1687 — Исаак Ньютон опубликовал знаменитые "Philosofiae naturalis principia mathematika", содержащие изложение открытий в области прикладной математики, астрономии и физики.

1710 — в Мейсене создана первая в Европе фарфоровая мануфактура — Мейсенский фарфор.

1785 — доллар стал национальной валютой США.

1803 — учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.

1885 — впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства.

1899 — основан порт Александровск на Мурмане.

1912 — в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.

1919 — завершился первый в истории трансатлантический перелёт дирижабля — из Великобритании в США.

1923 — официально вступило в силу решение о создании СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР и наркоматы.

1926 — в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги.

1935 — на ледоколе "Садко" началась первая советская арктическая экспедиция для исследования глубоководных районов Арктического бассейна.

1942 — первый полет самолета Як-7ДИ — прототип серийного истребителя Як-9.

1954 — Элвис Пресли записал первую пластинку.

1987 — открытие XV Московского кинофестиваля.

1997 — парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

2003 — с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.