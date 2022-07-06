7 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) стартует час семейных традиций "Тепло родного очага".

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как говорить на английском как носитель языка".

В Тюмени в 16 часов на открытой площадке ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется развлекательная театрализованная программа "На Купалу мы собрались".

В Тюмени в 16 часов 30 минут на площади первого корпуса школы № 67 (ул. Домостроителей, 2а) начнется интерактивная программа "Давайте семейные ценности чтить".

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) начнется мероприятие "Книжный эпицентр".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Ромашка на счастье".

Интересное в этот день:

1668 — Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1770 — победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в русско-турецкой войне 1768—1774 годов.

1784 — первый в Австрии пилотируемый полёт на аэростате совершил Й. Стувер.

1859 — в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

1881 — впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").

1891 — компания "Американ Экспресс" запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1906 — впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей.

1920 — в Антверпене начались VII Летние Олимпийские игры.

1921 — в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.

1932 — ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

1938 — в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это — первая в СССР телевизионная передача.

1980 — первый перелёт через Ла-Манш самолёта на солнечных батареях.

2007 — оглашение новых чудес света в Лиссабоне, Португалия.