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В Тобольске на обеспечение жильем молодых семей направят 64 млн рублей

Общество, 18:01 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 семьи в Тобольске вошли в основной список участников госпрограммы по обеспечению жильем "Молодая семья". На социальные выплаты в 2022 году из бюджета региона выделено 64,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Двадцать молодых семей уже получили деньги: 14 — купили квартиры, 5 — погасили ипотечный кредит, одна семья принимает участие в долевом строительстве, и деньги переведены на их эскроу-счет.

Как уточнили в пресс-службе администрации Тобольска, одной из 53 семей, участвующих в программе, отказали в выдаче свидетельства — на каждого члена семьи количество площади приходилось больше, чем положено по норме. Ее место займет другая семья из резервного списка. Всего в нем сейчас 413 семей.

В 2021 году в основной список участников программы вошли 40 семей, свое право реализовали 38 семей на сумму 47 млн 451 тыс. рублей. Еще две семьи — в процессе оформления документов.

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# выплаты , молодые семьи

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