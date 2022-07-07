8 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется краеведческая викторина "Где эта улица, где этот дом?".

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется час интересных историй "Мой мир - моя семья".

В Тюмени в 11 часов школе № 37 им. Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова (ул. Холодильная, 78) откроется литературно-музыкальная гостиная "Семья – очаг любви и верности".

В Тюмени в 11 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется семейный праздник "Любовью дорожить умейте".

В Тюмени в 12 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Гастелло, 61) начнется благотворительная встреча, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.

В Тюмени в 14 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется праздничная программа "Ромашковый букет".

В Тюмени в 17 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "7я".

В Тюмени в 17 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22 к. 2) начнется отборочный тур конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытие выставки "Сверх естественного".

В Тюмени в 19 часов от ресторана "Андерсон" (ул. Осипенко, 73) начнется прогулка по тюменскому стрит-арту с художником Андреем Снегом.

В Заводоуковске в 10 часов 30 минут в школе №3 (ул. Летняя, 24) начнутся соревнования по робототехнике в дисциплинах "Кубок РТК: Тюмень", "Битва роботов", "Следование по линии".

Интересное в этот день:

52 до н. э. — принятая дата основания Парижа (Лютеции).

1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1709 — состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.

1819 — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.

1833 — подписан Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Османской империей.

1901 — во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах — 10 км/ч.

1922 — на бывшем Ходынском аэродроме проведены опыты по применению авиации для борьбы с вредителями сельского хозяйства.

1945 — восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР.

1997 — в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

2011 — старт шаттла "Атлантис". Последний полет шаттла "Атлантис", завершивший эксплуатацию кораблей системы "Space Shuttle".