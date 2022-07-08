9 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется занятие по пилатесу и йоге.

В Тюмени в 11 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а к.3) начнется развлекательная программа "Счастье в ромашках".

В Тюмени в 12 часов на парковке ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) начнется официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу "АМТ Евразия 2022".

В Тюмени в 12 часов в сквере Гимназистов (Холодильная, 51) начнется игра-путешествие "Новая загадка".

В Тюмени в 14 часов 45 минут в СОЦ "Зодчий", (ул. Луначарского, 2, корп. 5) начнется областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В Тюмени в 15 часов на площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется познавательная программа "Почтальон Печкин и его друзья".

В Тюмени в 15 часов в экопарке "Затюменский" (вход со стороны детской метеоплощадки, ул. Барнаульская) начнется семейный фестиваль "На газоне".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется большой день настольных ролевых игр.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальный вечер с Сесой Нингрум.

В Уватском районе на озере Укинском состоится чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "ловля поплавочной удочкой".

Интересное в этот день:

1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1558 — Женева стала независимой от Швейцарии.

1722 — купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура.

1762 — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.

1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

1909 — в Петербурге заложен мост Петра Великого.

1943 — начало операции Хаски (высадка союзных войск на Сицилии).

1955 — основано Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность.

1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые представлены советские самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и вертикального взлета и посадки.

1970 — в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.

1993 — принят закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".

2006 — Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.

2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.