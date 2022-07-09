10 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) продолжится областной летний фестиваль ГТО среди школьников.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется историческая экскурсия-игра "Этикет сквозь века".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся выступления диджеев из Екатеринбурга и Тюмени.

В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия Тюмени начнется праздник в честь 30-летия ресторанного холдинга "Максим".

В Тюмени в 17 часов в баре "Гаражи" (Володарского, 27/1) начнется лекция "Искусство и город. Все о паблик-арте".

В Уватском районе на озере Укинском продолжится чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "ловля поплавочной удочкой".

Интересное в этот день:

1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи.

1712 — в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1877 — завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет.

1878 — в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).

1908 — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

1918 — на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.

1941 — начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1949 — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР).

1962 — запущен первый коммерческий спутник связи — "Телстар".

1991 — начало полномочий первого Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.

2001 — Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам.