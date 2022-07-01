11 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в школе №7 (ул. Энергетиков, 36) начнется образовательное мероприятие "День цифры".

В Тюмени в 10 часов 30 минут от регионального исполкома Народного фронта (ул. Ленина, 69а) стартует рейд по вопросу качества и безопасности детских и спортивных площадок города.

Интересное в этот день:

1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.

1700 — в Берлине основана Германская академия наук.

1733 — в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.

1810 — в Москве открыта Шереметевская больница, построенная графом Николаем Шереметевым (с 1929 — Московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского).

1905 — создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

1907 — совершил свой первый полёт первый аэроплан со свободнонесущим крылом — летательный аппарат Луи Блерио тип VI "Либеллюль", оснащённый концевыми элеронами.

1930 — открыт Новосибирский театр юного зрителя.

1933 — в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1971 — в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда".

1975 — в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.

1979 — американская орбитальная станция "Скайлэб" была сведена с орбиты и разрушена в плотных слоях атмосферы.

1998 — в Москве состоялось открытие Всемирных юношеских игр.

2010 — сборная Испании впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

2011 — вблизи Стрежевого самолет Ан-24 компании Ангара совершил аварийное приводнение на реку Обь после отказа двигателя, погибли 7 из 37 человек, находившихся на борту.