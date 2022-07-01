11 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в школе №7 (ул. Энергетиков, 36) начнется образовательное мероприятие "День цифры".
В Тюмени в 10 часов 30 минут от регионального исполкома Народного фронта (ул. Ленина, 69а) стартует рейд по вопросу качества и безопасности детских и спортивных площадок города.
Интересное в этот день:
1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.
1700 — в Берлине основана Германская академия наук.
1733 — в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.
1810 — в Москве открыта Шереметевская больница, построенная графом Николаем Шереметевым (с 1929 — Московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского).
1905 — создана Международная ассоциация спортивных кеглей.
1907 — совершил свой первый полёт первый аэроплан со свободнонесущим крылом — летательный аппарат Луи Блерио тип VI "Либеллюль", оснащённый концевыми элеронами.
1930 — открыт Новосибирский театр юного зрителя.
1933 — в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
1971 — в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда".
1975 — в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.
1979 — американская орбитальная станция "Скайлэб" была сведена с орбиты и разрушена в плотных слоях атмосферы.
1998 — в Москве состоялось открытие Всемирных юношеских игр.
2010 — сборная Испании впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.
2011 — вблизи Стрежевого самолет Ан-24 компании Ангара совершил аварийное приводнение на реку Обь после отказа двигателя, погибли 7 из 37 человек, находившихся на борту.