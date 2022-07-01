12 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 25 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20) стартует пресс-тур по объектам, на которых проведены работы по повышению уровня организации и безопасности дорожного движения.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) начнется мероприятие "Семья – семь я".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется публичный отчет регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Тюменское экологическое объединение".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется круглый стол "Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета".

Интересное в этот день:

1590 — основан город Саратов.

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1908 — в Праге начался первый Славянский съезд.

1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

1922 — самый большой парусник в истории судостроения "Франс II" наскочил на риф.

1962 — в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа "Rolling Stones".

2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.