13 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется презентация проектов участников Школы социального предпринимательства центра "Мой бизнес".

В Тюмени в 10 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется игра-викторина "С книжных страниц – на большой экран".

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется танцевальный марафон для подростков 12-17 лет.

В Тюмени в 10 часов 30 минут на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция "Догазификация в вопросах и ответах".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется литературная встреча с писателем Дмитрием Сергеевым "Все, что прожито, было не зря".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературная встреча с Александром Новопашиным "Я родом из Сибири…".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется творческая встреча с поэтом Владимиром Молдовановым.

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Почему ребенку важен наставник?".

В Тюмени в 19 часов на сцене у мультицентра "Контора пароходства" начнется показ фильма "Чучело".

В Тюмени в ТЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) продолжатся Всероссийские соревнования по боулингу среди мужчин и женщин.

В с. Казанское в 10 часов на стадионе (ул. Больничная, 52) стартуют районные соревновании по спортивному троеборью.

Интересное в этот день:

1728 — русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.

1772 — Английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1830 — император Николай I утвердил "Положение о Ремесленном учебном заведении" (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

1882 — В Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.

1885 — В Амстердаме открыт Голландский Национальный музей.

1908 — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1923 — Английский парламент одобрил внесенный леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

1925 — завершен перелет шести советских самолетов по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин, старт которому был дан 10 июня.

1930 — начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1944 — войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских войск.

1944 — начало Львовско-Сандомирской операции.

1990 — основан Центральный банк Российской Федерации.

2018 — Новозеландскими учеными в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который способен делать трехмерные цветные снимки.