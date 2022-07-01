14 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется творческая встреча с тюменским поэтом Антониной Марковой "У вдохновения под крылом…".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция военного комиссара Тюменской области, полковника Алексея Куличкова "Подведение итогов прошедшего весеннего призыва". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется встреча "Фольклор от самой колыбели".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в хореографическом зале спортивной школы "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а) начнется встреча тюменских спортсменов с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженным мастером спорта России Ольгой Глацких.

В Тюмени в 18 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа клуба "English speaking club".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Деликатные коммуникации - залог успеха".

Интересное в этот день:

1789 — восставшими парижанами взята крепость Бастилия. Это стало началом Великой французской революции.

1860 — создан Государственный банк России.

1867 — в карьере в Рэдхилл (Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1896 — в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Евгения Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.

1897 — воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем.

1901 — в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.

1939 — поселок Магадан получил статус города.

1941 — первое применение установки "Катюша".

1954 — Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование.

1956 — Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях.

1967 — подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

2017 — с космодрома Байконур запущен первый в России космический аппарат "Маяк", созданный методом краудфандинга.