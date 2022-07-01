15 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка (ул. Рижская, 61) начнется День лизинга для предпринимателей.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется обзор выставки "Тюмень в зеркале времен и судеб".

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнется литературная встреча с тюменским писателем Григорием Кайгородовым.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется творческая встреча с тюменским поэтом Екатериной Володиной.

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция Ксении Иваковой "Стиль без Zara и H&M".

В Тюмени в 16 часов "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется коммуникационная сессия "Исследования сообществ".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется концерт творческой студии "Эпизоды".

Интересное в этот день:

1240 — Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

1784 — первый дирижабль с баллонетом совершил полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

1799 — во время Египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень.

1812 — в Петропавловской крепости дан артиллерийский салют в честь победы над Наполеоном.

1852 — Лев Толстой с Кавказа отправил в журнал "Современник" Н. А. Некрасову своё первое произведение — повесть "Детство".

1869 — в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

1923 — в СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

1943 — окончание оборонительного сражения под Курском.

1957 — в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН "Плесецк".

1957 — образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

2006 — основан сервис микроблоггинга Twitter.