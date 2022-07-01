16 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фитнес-девичник.

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль кактусов и суккулентов "Сад колючек".

В Тюмени в 13 часов в Гилёвской роще (детские площадки) начнется областной фестиваль народного самодеятельного творчества "Фольклорные россыпи".

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа "Стрит-Арт".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Неочевидное наследие: советские вывески в современном городе".

В деревне Мотуши Ярковского района в 10 часов начнется Кубок Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) – "Тюменская донка - 2022".

Интересное в этот день:

622 — Начало летосчисления по исламскому календарю.

1548 — испанцами основан Ла-Пас.

1661 — первые европейские банкноты выпущены Стокгольмским банком.

1795 — Екатерина II учредила Волынскую губернию.

1819 — началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный".

1909 — основана компания Audi.

1925 — первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н. В. Фомина.

1956 — Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР.

1965 — с космодрома Байконур успешно осуществлен первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.

1990 — открыт спутник Сатурна — Пан, также известный как Сатурн XVIII.

2000 — принято решение об увеличении числа доменов Интернета.