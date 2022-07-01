17 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в парке имени Гагарина стартуют чемпионат и первенство города по велоспорту в дисциплинах "маунтинбайк-кросс-кантри" и "маунтинбайк-кросс-кантри гонка с выбыванием". Начало регистрации в 9 часов.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа мастерской тай-дай в рамках фестиваля "Морфология улиц".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по зумбе.

В Тобольске в 12 часов в гостином дворе Тобольского кремля (ул. Красная площадь, 2) начнется музейный фестиваль "Крапивник".

В деревне Мотуши Ярковского района в 16 часов 30 минут начнется награждение победителей Кубка Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) – "Тюменская донка - 2022".

Интересное в этот день:

709 до н. э. — первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.

1611 — Шведское войско Якоба Делагарди захватило Новгород.

1775 — в США открыт первый в мире военный госпиталь.

1783 — утвержден герб города Перми.

1854 — в Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.

1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.

1902 — Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера воздуха.

1907 — Русско-японское соглашение в Санкт-Петербурге.

1911 — первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.

1918 — ночью, в подвале Ипатьевского дома, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.

1942 — начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).

1975 — состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США).

1975 — в Калифорнии умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее (за исключением людей) на Земле.

1976 — в Монреале начались XXI Олимпийские игры.

1995 — Европейский союз подписал торговый договор с Россией.

2012 — В результате размыва естественной насыпи прекратило своё существование Маашейское озеро.