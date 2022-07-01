17 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут в парке имени Гагарина стартуют чемпионат и первенство города по велоспорту в дисциплинах "маунтинбайк-кросс-кантри" и "маунтинбайк-кросс-кантри гонка с выбыванием". Начало регистрации в 9 часов.
В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа мастерской тай-дай в рамках фестиваля "Морфология улиц".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по зумбе.
В Тобольске в 12 часов в гостином дворе Тобольского кремля (ул. Красная площадь, 2) начнется музейный фестиваль "Крапивник".
В деревне Мотуши Ярковского района в 16 часов 30 минут начнется награждение победителей Кубка Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) – "Тюменская донка - 2022".
Интересное в этот день:
709 до н. э. — первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.
1611 — Шведское войско Якоба Делагарди захватило Новгород.
1775 — в США открыт первый в мире военный госпиталь.
1783 — утвержден герб города Перми.
1854 — в Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.
1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.
1902 — Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера воздуха.
1907 — Русско-японское соглашение в Санкт-Петербурге.
1911 — первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.
1918 — ночью, в подвале Ипатьевского дома, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.
1942 — начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).
1975 — состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США).
1975 — в Калифорнии умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее (за исключением людей) на Земле.
1976 — в Монреале начались XXI Олимпийские игры.
1995 — Европейский союз подписал торговый договор с Россией.
2012 — В результате размыва естественной насыпи прекратило своё существование Маашейское озеро.