18 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов 30 минут в центре "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1) откроется "Мастерская художника" в рамках проекта "Тюменское лето".

В п. Боровский Тюменского района на стадионе детско-юношеской спортивной школы (ул. Трактовая, 2а) в 12 часов начнется кубок России по лапте.

В Тюменском районе вблизи деревни Криводаново (34 км Старого Тобольского тракта) стартует туристский слет для людей с ограниченными возможностями здоровья "Робинзонада".

Интересное в этот день:

64 — в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.

1325 — основана посреди озера Тескоко столица ацтекской империи Теночтитлан.

1770 — победа русской армии под руководством Румянцева над турками в битве на реке Ларге.

1792 — победа русской армии над польско-литовской армией под Дубенкой.

1872 — в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.

1885 — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретенный им способ электрической дуговой сварки — способ "электрогефест".

1897 — продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днем.

1921 — во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребёнку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).

1921 — в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.

1954 — первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

1968 — образована компания "Intel". Ее основали Роберт Нойс и Гордон Мур.

1980 — запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).

2011 — запуск космической обсерватории "Радиоастрон".