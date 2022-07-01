18 июля - события дня
В Тюмени в 14 часов 30 минут в центре "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1) откроется "Мастерская художника" в рамках проекта "Тюменское лето".
В п. Боровский Тюменского района на стадионе детско-юношеской спортивной школы (ул. Трактовая, 2а) в 12 часов начнется кубок России по лапте.
В Тюменском районе вблизи деревни Криводаново (34 км Старого Тобольского тракта) стартует туристский слет для людей с ограниченными возможностями здоровья "Робинзонада".
Интересное в этот день:
64 — в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.
1325 — основана посреди озера Тескоко столица ацтекской империи Теночтитлан.
1770 — победа русской армии под руководством Румянцева над турками в битве на реке Ларге.
1792 — победа русской армии над польско-литовской армией под Дубенкой.
1872 — в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.
1885 — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретенный им способ электрической дуговой сварки — способ "электрогефест".
1897 — продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днем.
1921 — во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребёнку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).
1921 — в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.
1954 — первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).
1968 — образована компания "Intel". Ее основали Роберт Нойс и Гордон Мур.
1980 — запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).
2011 — запуск космической обсерватории "Радиоастрон".