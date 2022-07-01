Исследование студенческой среды продолжается в Тюменской области

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Углубленное исследование студенческой среды продолжается в Тюменской области по поручению главы региона Александра Моора.

Исследование проводится по трем направлениям: карьера, финансы и жилье. Каждый студент может пройти анкетирование, вопросы которого согласованы ВЦИОМ.

С 14 по 21 июля запланированы фокус-группы с сообществами, поддерживающими молодежное предпринимательство, представителями департамента образования и науки и Тюменской областной Думой.

В этом году Студсовет Тюменской области решил добавить форматы подкастов и шоу, чтобы продемонстрировать полученные данные большему количеству людей в более удобном и интересном формате. В августе начнется работа над шоу "Оценка проживания студентов в регионе" и над программой-интервью "Карьера для студента", сообщает "Мегатюмень".