Третья смена тюменских "Отрядов мэра" начнет работу 18 июля

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Третья смена "Отрядов мэра" в Тюмени приступит к работе 18 июля. Подростки от 14 до 17 лет будут трудиться на протяжении 10 рабочих дней. Главная задача - подготовка к Дню города.

Ребятам предлагают около 50 видов деятельности, в том числе специальности помощников почтальонов, библиотекарей, операторов ЭВМ, культорганизаторов, инструкторов по спорту, сообщает Вслух.ру.

С учетом 3-часовой занятости в день для несовершеннолетних предполагается зарплата более 4,3 тыс. рублей.

Всего в "Отряды мэра" летом 2022 года планируют трудоустроить 4 тыс. 500 ребят. Четвертая смена пройдет с 8 по 19 августа. Чтобы записаться в резерв, надо направить заявку по адресу rezerv_om@mail.ru. Задать вопросы можно по тел. 51-79-51, 51-79-52, 69-19-86.