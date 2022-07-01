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Рок-фестиваль Сентябрьфест и гастрофестиваль пройдут в Выставочном зале в Тюмени

Общество, 17:39 16 июля 2022

Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте

Рок-фестиваль Сентябрьфест пройдет в тюменском Выставочном зале. Организаторы уже пригласили в Тюмень исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Саратова.

"Возможности Выставочного зала позволяют нам организовать различные мероприятия. В частности, параллельно с рок-фестивалем проведем гастрофестиваль. Здесь первую скрипку будут играть тюменские производители, которые предоставят еду и напитки", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

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