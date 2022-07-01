Рок-фестиваль Сентябрьфест и гастрофестиваль пройдут в Выставочном зале в Тюмени

Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте

Рок-фестиваль Сентябрьфест пройдет в тюменском Выставочном зале. Организаторы уже пригласили в Тюмень исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Саратова.

"Возможности Выставочного зала позволяют нам организовать различные мероприятия. В частности, параллельно с рок-фестивалем проведем гастрофестиваль. Здесь первую скрипку будут играть тюменские производители, которые предоставят еду и напитки", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.