На форуме "ИНФОТЕХ 2022" представят российские цифровые разработки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 компаний представят новые отечественные цифровые разработки на XV юбилейном форуме "ИНФОТЕХ 2022", который пройдет в Тюмени 19 и 20 октября. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Тема форума - "Цифровая независимость - вызовы и решения".

"Многие только недавно стали осознавать важность цифровой самодостаточности. Конечно, мы не вчера начали развивать политику импортозамещения и заботиться о хороших условиях работы для наших ИТ-специалистов. Но сейчас эти и другие вопросы, связанные с поддержанием и развитием экономики, требуют большего внимания, ведь речь идет о безопасности огромной цифровой среды, а не только о комфорте", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В деловой программе форума "ИНФОТЕХ 2022" - более 70 мероприятий с участием представителей Минцифры России и других федеральных отраслевых органов власти и компаний.