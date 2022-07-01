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Почти три тысячи подростков трудоустроили на лето в Тюменском районе

Общество, 19:49 16 июля 2022

Фото управления информационной политики Тюменского района

Более 2 тыс. 940 подростков трудоустроены этим летом в Тюменском районе при содействии службы занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Только в поселке Боровский этим летом для ребят создано 340 рабочих мест. Традиционно дети здесь участвуют в благоустройстве.

В трудоустройстве подростков задействованы 116 работодателей, 40 из них – организации внебюджетного сектора экономики. Ребята осваивают профессии помощников вожатого, инструктора по спорту, культорганизатора, библиотекаря, медрегистратора, рабочего по благоустройству, подсобного рабочего, помощника лаборанта.

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