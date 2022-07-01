Более 1,7 тыс. домов подключены к газовым сетям в Тюменской области в 2022 году

Фото пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Север» Фото пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Север»

Более 1 тыс. 700 подключений в рамках программы догазификации уже выполнено в Тюменской области с начала 2022 года. Об этом рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Сейчас бригады специалистов работают, например, в деревнях Савина и Овсянникова Тобольского района.

Будущим абонентам предлагается заключить комплексные договоры, которые включают работы по технологическому присоединению оборудования к сетям газораспределения, внутридомовую газификацию, поставку газа и дальнейшее техническое обслуживание. За абонентом закрепляется персональный менеджер, который организует весь процесс.

"Мы максимально эффективно стараемся использовать летний период, чтобы к суровой и долгой сибирской зиме как можно большее количество заявителей смогли перейти на экологичный и экономичный вид топлива", - отметил Виктор Назаров.