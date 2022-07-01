"Волонтеры Победы" приглашают тюменцев на акцию в честь 80-летия Сталинградской битвы

Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Волонтеры Победы ТюмГУ" во ВКонтакте

Международная акция "Код доступа: Сталинград" в честь 80-летия Сталинградской битвы пройдет 17 июля в 14 часов по тюменскому времени.

Жители России и всего мира в видеоформате узнают об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны. Все представленные материалы сняты в музейных комплексах города-героя Волгоград и прошли историческую экспертизу.

Трансляция завершится интерактивной сессией. Победители получат мерч "Волонтеров Победы".

Акция, которую проводит движение "Волонтеры Победы", будет транслироваться на русском и английском языках ВКонтакте и на YouTube. Предварительная регистрация здесь.

Принять участие в патриотической инициативе смогут все желающие от 14 лет. Также можно вступить в ряды волонтеров.

Отметим, что в Тюменской области более 9 тыс. волонтеров, они есть в каждом муниципальном образовании. Также открыто 5 общественных центров в вузах и ссузах.