19 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется курс "Реализация экспортной сделки".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется час юного читателя "Время, книга, я".

В Тюмени в 14 часов на Цветном бульваре начнется мастер-класс по шахматам для школьников в рамках проекта "Тюменское лето".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по планированию.

В Ялуторовске в 14 часов в туристическом комплексе "Ялуторовский острог" (ул. Ленина, 6) начнется образовательно-практический семинар в рамках проекта "Открываем область заново".

В п. Боровский на спортивном стадионе детско-юношеской спортивной школы Тюменского района (ул. Трактовая, 2а) продолжится Кубок России по лапте.

Интересное в этот день:

4241 год до н. э. — начало древнеегипетского календаря.

1485 — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.

1586 — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.

1696 — Азовские походы Петра I: русская армия овладели Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получила выход в Азовское море.

1799 — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.

1814 — английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией.

1908 — в Лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнёс фразу: "Главное — не победа, а участие".

1918 — в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.

1927 — в Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.

1943 — Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.

1954 — выход первого сингла Элвиса Пресли.

1996 — в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.

2003 — первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.