20 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) стартует пресс-тур по объектам УСТЭК, которые ремонтируются в рамках концессионных соглашений.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется экскурсия "Удивительный книжный мир".

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется работа летней школы продаж.

В Тюмени в 14 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнутся громкие чтения "Раз, два, три, в книгу ты смотри".

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется интерактивная программа "Веселые северные каникулы" в рамках проекта "Культурная среда у фонтана".

В Тюмени в 15 часов в ЖК "Звездный городок" (ул. Беляева, 33) начнется игровая театрализованная программа "Путешествие в деревню "Сказкино".

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа "Где-то, где-то посередине лета".

В Ишиме в 14 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется образовательно-практический семинар для участников проекта "Открываем область заново".

В Тюменском районе в деревне Криводаново продолжится туристический слет для людей с ограниченными возможностями "Робинзонада".

В Тюменском районе на спортивном стадионе детско-юношеской спортивной школы (п. Боровский ул. Трактовая, 2а) продолжится Кубок России по лапте.

Интересное в этот день:

1534 — в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1810 — провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия.

1871 — в Канаду включена провинция Британская Колумбия.

1877 — начало истории мультипликации.

1922 — начало деятельности Балтийского морского пароходства.

1924 — в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

1929 — основан город Игарка в Красноярском крае.

1953 — СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем.

1965 — глубоководный самоходный аппарат "Алвин" достиг дна подводного каньона Язык Океана. Глубина погружения составила 1 тыс. 829 метров.

1969 — "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

1976 — проведены первые исследования на поверхности Марса.

1994 — создан Военный университет Вооруженных Сил Российской Федерации.