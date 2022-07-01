21 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется конференция "Лучшие практики СО НКО в направлении борьбы с бедностью: опыт и перспективы".

В Тюмени в 10 часов в районе улицы Одесской и в сквере Депутатов начнутся субботники.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Основные показатели деятельности за первое полугодие 2022 года. Оформление транспортных средств для личного пользования, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, в частности, из Казахстана". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнется открытие постоянной экспозиции, посвященной Станиславу Мальцеву.

В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) начнется акция "С днем рождения, Тюмень!".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча "Туристические ресурсы Тюменского края: особенности, перспективы развития и продвижения".

В Тобольске в 10 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется образовательно-практический семинар в рамках проекта "Открываем область заново".

В Тюменском районе в окрестностях деревни Криводаново продолжится туристический слет для людей с ограниченными возможностями "Робинзонада".

Интересное в этот день:

365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк.

1613 — в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на российском престоле.

1774 — Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768—1774.

1822 — создание Первой Мексиканской империи.

1883 — введен в эксплуатацию Березниковский содовый завод, первый завод такого рода в России.

1904 — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет.

1906 — Петр Столыпин назначен главой правительства России.

1925 — СССР присоединяется к Международной метрической конвенции.

1957 — в Риге открыт капитальный Каменный мост через Даугаву.

1973 — запущен "Марс-4".

1983 — на антарктической станции "Восток" была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

1992 — открылось движение по Братеевскому мосту в Москве.

2011 — завершился последний полёт шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".