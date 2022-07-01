22 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) откроется выставка-вернисаж "Прогулки по летней Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча ИТ-сообщества Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Первомайская, 1а начнется пресс-фуршет нового ресторана #СибирьСибирь.

В Тюмени в 14 часов начнутся субботники на Текутьевском и Парфёновском кладбищах.

В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Панама" (ул. 2-я Луговая, 30) начнется акция "С днем рождения, Тюмень!".

В Тюмени в 17 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22) начнется фестиваль-конкурс частушек "Звени частушка, пой душа!".

В Тюмени в 18 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется музыкальный вечер "La-la-band" – это здорово!".

В Тобольске в 12 часов в спортивном комплексе "Тобол" (ул. Рощинский переулок, 69Б) начнется мастер-класс от чемпионов по греко-римской борьбе.

В деревне Мотушив Ярковско района в 18 часов начнется торжественное открытие всероссийских соревнований "Кубок Западной Сибири - 2022" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".

Интересное в этот день:

1246 — итальянский путешественник Джованни да Плано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

1456 — освобождение Белграда венгерской армией от османских завоевателей.

1793 — шотландский исследователь Александр Маккензи стал первым европейцем, пересёкшим Канаду с востока к Тихому океану.

1863 — на Невском проспекте в Санкт-Петербурге состоялось первое испытание конки.

1910 — при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.

1918 — Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией.

1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

1944 — основан Международный валютный фонд.

1959 — состоялся первый полет самолета Ан-10.

1961 — первый полет первого советского экраноплана "СМ-1".

1995 — американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету, названную их именами.

1996 — вышла компьютерная игра Quake.