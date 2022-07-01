В Упорово определились победители чемпионата по городошному спорту Тюменской области

| Фото: vk.com/gorodki72 | Фото: vk.com/gorodki72

70 спортсменов из 14 муниципалитетов Тюменской области боролись за победу на областном чемпионате по городошному спорту в с. Упорово. Это второй чемпионат, который состоялся после восьмилетнего перерыва. В классике и кюкке – финские городки на грунте - спортсмены оспаривали личное и командные первенства.

В классических городках расстановка сил была понятна практически с первых моментов игры – лидировали спортсмены, которые по итогам соревнований составили тройку лидеров: у мужчин первое место у мастера спорта из Ишима Александра Батырева , второе и третье – у упоровских перворазрядников Ярослава Чернова и Федора Елохина. Среди женщин золото завоевала мастер спорта Дарья Круглякова из Тюменского района (о этого она стала четвертой на Чемпионате России в Калуге). Серебро у Татьяны Соколовой, которая с равным результатом сыграла с Дарьей Кругляковой, но проиграла по техническому результату. На третьем месте – также представительница Тюменского района - Полина Палий.

В новой дисциплине "городки финские — кюккя" не было явных фаворитов, что сделало борьбу более интересной. При этом, спортсмены сразу показали высокие результаты. Первое место у Фёдора Елохина, второе – у Рената Файзуллина из команды Заводоуковского округа, на третьем месте - мастер спорта СССР Александр Кокарев из Тюменского района.

По итогам набранных очков в командном соревновании тройку лидеров возглавили спортсмены Упоровского района, серебро у Тюменского, бронза у Аромашевского.

Организаторы отметили, что в следующем году планируется добавить еще одну дисциплину — городки европейские - игра пластиковыми битами.